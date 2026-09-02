Cae poste e incendia autos; culpan a gasolinera en construcción

Aunque no hubo personas lesionadas, los vecinos continúan con la preocupación porque queda todavía un poste debilitado y a punto de caer.

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Tres vehículos quedaron calcinados por completo y dos viviendas sufrieron daños en la fachada durante un incendio provocado por la caída de un poste de energía eléctrica en Guadalupe.

El accidente ocurrió el lunes en la colonia Nuevo San Miguel, y los vecinos ven como responsable a una gasolinera en construcción.

Y es que la semana pasada maquinaria pesada en la obra derribó accidentalmente un poste y ladeó otros dos más por efecto dominó.

Las estructuras de madera que no cayeron en el momento quedaron tambaleantes hasta su colapso días después.

Arboles que se encontraban en las inmediaciones recibieron chispazos de electricidad prendiéndose el fuego, que posteriormente se expandió hasta tres automóviles estacionados.

Fue sobre la calle Luis M. Farías, a metros del cruce con Raúl Rangel Frías, donde se registró el accidente.

Los vehículos quedaron reducidos a cenizas, y las ventanas de dos domicilios fueron destrozadas por el calor.

Aunque no hubo personas lesionadas, los vecinos continúan con la preocupación porque queda todavía un poste debilitado y a punto de caer.

“Cuando la construcción tumbó el primero nosotros pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que viniera a retirar los demás y no nos hizo caso.

“Ahora, ya habíamos reportado esa obra porque la están haciendo a pesar de que jamás autorizamos que se pusiera una gasolinera aquí”, compartió Juan Francisco, dueño de dos de los automóviles siniestrados.

Ante la posibilidad de un nuevo colapso, urgieron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para la sustitución de los postes dañados.

Así mismo, pidieron al municipio de Guadalupe que revise la situación legal de la gasolinera en construcción.