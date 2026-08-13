Cae por tercera vez en zona del Mesón, ahora armado y con droga

Juan 'N' ya había sido detenido dos veces en esta área; es investigado por las detonaciones del pasado 5 de febrero que dejaron siete personas lesionadas.

Un joven de 20 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en el área del Mesón Estrella, en pleno Centro de la ciudad, luego de que presuntamente le encontraran un arma de fuego y 85 envoltorios con diferentes tipos de droga.

Se trata de Juan “N”, quien fue ubicado cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Colegio Civil, entre Aramberri y Ruperto Martínez, y observaron a dos personas discutiendo en la vía pública.

Al revisarlo, presuntamente le encontraron una pistola calibre .9 milímetros, un cargador con ocho cartuchos hábiles, además de 30 envoltorios con una sustancia similar al cristal, 30 bolsas con hierba verde con características de marihuana y 25 envoltorios con polvo blanco, aparentemente cocaína.

Pero hay un dato importante: Juan “N” ya había sido detenido anteriormente por el mismo delito y en esta misma área del Mesón Estrella. De acuerdo con las autoridades, las detenciones previas ocurrieron el 19 de mayo y el 10 de julio de 2025 en la misma área de Mesón Estrella.

Además, es señalado como presunto generador de violencia y es investigado por su posible participación en detonaciones de arma de fuego ocurridas el pasado 5 de febrero, en el cruce de Juárez y Aramberri, también en el Centro de Monterrey, donde siete personas resultaron lesionadas.

El joven ya quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.