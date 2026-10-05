Cae por secuestro y homicidio en Ciénega de Flores

El sospechoso habría irrumpido armado a una casa el 21 de junio para privar de la libertad a la víctima hallada en un baldío.

Por su presunta participación en un secuestro y asesinato ocurrido en Ciénega de Flores, un hombre fue detenido en calles de la colonia Independencia, en Monterrey.

Luis “N”, de 31 años de edad, de acuerdo con las investigaciones, habría irrumpido armado junto a un cómplice a la casa de la víctima.

Ya en el domicilio, ubicado en la colonia Portal de las Salinas, los sospechosos sometieron al propietario, lo amarraron y posteriormente lo subieron a una camioneta.

La privación ilegal de la libertad ocurrió el pasado 21 de junio, y al día siguiente policías municipales encontraron en un terreno baldío el cuerpo del hombre secuestrado.

Trascendió que tenía la cabeza cubierta con una tela, y que sus extremidades se habían maniatado con un plástico.

El hallazgo de la víctima fue efectuado en una brecha de terracería de la colonia Villas de Carrizalejo, donde vecinos reportaron haber escuchado disparos de armas de fuego.

Así mismo, testigos refirieron haber observado a un grupo de hombres que inmediatamente salió del predio para huir en una camioneta.

Fue este fin de semana cuando, tras las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, uno de los presuntos involucrados en el crimen cayó en calles de Monterrey.

El detenido es investigado inicialmente por el delito de secuestro agravado, y permanece internado en un centro de reinserción social como medida cautelar hasta la finalización de las investigaciones.