Cae por robos a casas; le atribuyen golpes por 8 mdp

Los dos cómplices del ahora detenido fueron aprehendidos en marzo, y se les identificó como Rafael de 26 años y Minerva de 30

Un presunto integrante de una banda dedicada a robar casas, y quien estaría detrás de al menos tres golpes que suman más de $8 millones de pesos, fue detenido en el centro de Monterrey.

Identificado como Sergio “N” de 31 años, el sospechoso se capturó mediante una orden de aprehensión derivada de la investigación de uno de los atracos.

Roban caja fuerte valuada en más de $7 millones

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, el hombre -junto con dos cómplices ya detenidos- habría ingresado el pasado 22 de enero a una vivienda de la colonia Santa Fe, en Monterrey.

Aprovechando la ausencia del propietario, los presuntos delincuentes se apoderaron de una caja fuerte que guardaba dinero en efectivo, joyas y documentos con un valor estimado en conjunto de $7 millones 350 mil pesos.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron determinar y ubicar el vehículo utilizado para cometer el robo: un Chevrolet Aveo que dio indicios sobres la ubicación de la banda.

Sus presuntos cómplices fueron detenidos en marzo

Los dos cómplices del ahora detenido fueron aprehendidos en marzo, y se les identificó como Rafael de 26 años y Minerva de 30.

A través de una ficha informativa, la autoridad detalló que los tres se encuentran internados en un centro de reinserción social hasta la culminación de las pesquisas.

Investigan su relación con otros dos robos

Se dijo además que al menos Sergio estaría involucrado en otros dos golpes dentro del Área Metropolitana: uno ocurrido en 2025 donde habría hurtado $980 mil pesos en San Pedro; y otro más registrado en 2024 que dejó un daño patrimonial de $550 mi pesos en Monterrey.