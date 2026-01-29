Cae por robo con violencia en tienda de conveniencia de Monterrey

La empleada mencionó que se encontraba laborando cuando el sospechoso ingresó y la amagó con unas tijeras para que le entregara el dinero

Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente cometer un robo con violencia, al llevarse la caja registradora con dinero en su interior, de una tienda de conveniencia ubicada en el centro de la ciudad.

El detenido fue identificado como Johan Roberto L., quien amenazó con unas tijeras a la empleada del establecimiento.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Guerrero y Guadalupe Victoria, en la colonia Sarabia.

De acuerdo con el reporte, la víctima, una mujer de 43 años, no reaccionó de inmediato debido al impacto del momento, por lo que el presunto ladrón optó por arrancar la caja registradora y huir del lugar.

Minutos después, al observar una patrulla que circulaba por la zona, la empleada señaló a los oficiales lo ocurrido. El sospechoso intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado y detenido por los uniformados.

Al momento de su captura, el joven llevaba consigo la caja registradora, la cual contenía mil 805 pesos en efectivo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Publico.