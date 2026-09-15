Cae por presuntamente agredir a su pareja con un machete

El hombre fue detenido por policías de Escobedo tras el reporte de una discusión en una vivienda de la colonia Residencial San Miguel

Un hombre fue detenido por la Policía de Escobedo luego de ser señalado por presuntamente agredir con un machete a su pareja, en la colonia Residencial San Miguel, sector Barrio Veracruz.

El detenido, identificado como Fernando “N”, de 33 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el arma que presuntamente habría utilizado durante el ataque.

Los hechos ocurrieron cuando familiares de la mujer solicitaron apoyo policial luego de que, durante una discusión, el hombre presuntamente la amenazara y agrediera con un machete, provocándole una herida en la cabeza.

Los policías actuaron conforme a los protocolos de seguridad y, mediante comandos verbales, le ordenaron soltar el arma y ponerse de pie, para posteriormente asegurarlo.

Fernando “N” y el arma asegurada quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público Orientador, adscrito al Centro de Denuncia Virtual, mediante el enlace remoto habilitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.