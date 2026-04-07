Cae por intentar robar batería de auto en Mitras Norte

El detenido agredió con un cuchillo a un elemento policiaco, al cual le provocó una lesión leve en un dedo, tras sorprenderlo realizando el atraco

Luego de ser sorprendido presuntamente robando la batería de una camioneta, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, encontrándole además un cuchillo con el que le causó una leve lesión a un elemento de esta corporación, en la colonia Mitras Norte.

La captura de Alejandro M., de 58 años de edad, se registró a las 19:00 horas del domingo, en Soto la Marina y Orizaba, en la mencionada zona.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó un masculino tratando de sustraer la batería de un vehículo.

Al llegar observan al hombre forcejeando con un oficial de la Guardia Auxiliar de Monterrey (GAM), quien sorprendió en flagrancia al presunto, luego de que estaba robando el acumulador.

El propietario dijo que iba por herramienta a su camioneta Ram 4000, la cual estaba estacionada afuera de su vivienda, cuando observó al masculino que tenía el cofre levantado y estaba apoderándose de la batería, por lo que pidió el apoyo al elemento de la GAM que pasaba por el lugar.

El presunto sacó un cuchillo e hirió al elemento policiaco en el dedo meñique de la mano izquierda, por lo que al llegar otros oficiales de la corporación, lograron someter a Alejandro M., a quien le aseguraron el arma blanca y lo detuvieron.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, para brindar seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.