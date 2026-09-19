Cae por homicidio tras discusión en negocio de Escobedo

José 'N' es señalado por presuntamente empujar a un hombre durante una discusión; la víctima cayó al suelo, se golpeó la cabeza y murió más tarde en un hospital

Una discusión dentro de un negocio de compra y venta de cartón, plástico y chatarra terminó con la muerte de un hombre y la detención de un presunto responsable en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra José “N”, de 37 años, por el delito de homicidio preterintencional.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, al interior de un negocio ubicado sobre la carretera Monterrey Colombia, a la altura de la colonia Andrés Caballero, en el municipio de General Escobedo.

En ese lugar, José “N” habría sostenido una discusión con Moisés, de 27 años, y en determinado momento presuntamente lo empujó.

El hombre cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza, quedando inconsciente. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, el 13 de septiembre, personal médico notificó su fallecimiento. De acuerdo con el dictamen pericial practicado por el SEMEFO, la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo.

Tras las investigaciones, agentes de la AEI localizaron y detuvieron a José “N” en la vía pública, en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El detenido permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, mientras continúa el proceso correspondiente.