Cae por contactar a niña por redes y violarla durante seis años

De acuerdo con la indagatoria, mediante engaños el sospechoso inició una relación virtual con la víctima en 2020 para luego citarla en un domicilio

Por presuntamente contactar mediante redes sociales a una niña y mantenerla privada de su libertad durante seis años para violarla, un hombre fue detenido en la colonia Mitras Poniente, en García.

De acuerdo con la indagatoria, mediante engaños el sospechoso inició una relación virtual con la víctima en 2020 para luego citarla en un domicilio.

Cuando se concretó la reunión, el ahora investigado identificado como Severiano de 54 años obligó a tener relaciones sexuales a la menor, cuya edad en ese entonces era de apenas 13.

A la fuerza, el hombre le ordenó a la víctima que vivieran juntos y la mantuvo encerrada bajo llave en la vivienda sin la posibilidad de salir.

Durante todo el tiempo —desde el 2020 hasta el 2026—, el presunto delincuente abusó de ella en reiteradas ocasiones.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que este año la joven logró escapar del inmueble donde estaba retenida.

Ya en libertad, denunció los delitos de los cuales fue víctima, lo que derivó en una indagatoria.

Con los datos proporcionados, la autoridad ubicó a Severiano en la vía pública y lo puso bajo arresto.

Inicialmente, la orden de aprehensión girada en su contra es por el delito de violación.

Como medida cautelar, un juez le dictó prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones.