Cae por ataque con arma blanca que dejó un recolector muerto

Agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jaime 'N' por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa

Un hombre fue detenido por su presunta participación en un ataque con arma blanca al interior de un camión recolector de basura, en el que un trabajador perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado, hechos ocurridos en el área metropolitana de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el pasado 24 de marzo de 2026, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jaime “N”, de 30 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La captura se llevó a cabo en la vía pública, en calles de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 31 de julio de 2025, cuando el ahora detenido viajaba en la cabina de un camión recolector de basura junto con Arturo, de 47 años de edad, quien conducía la unidad, y Jesús, de 33 años, ambos empleados del servicio de recolección.

El vehículo circulaba por el cruce de las avenidas Laredo y Concordia con destino a un fraccionamiento del municipio de General Escobedo.

Las autoridades señalaron que, de manera repentina y sin motivo aparente, Jaime “N” sacó una navaja y comenzó a agredir a sus compañeros, provocándoles múltiples heridas en distintas regiones del cuerpo.

A consecuencia del ataque, Arturo falleció en el lugar, mientras que Jesús sufrió lesiones de consideración que pusieron en riesgo su vida.

Tras la agresión, el presunto responsable habría tomado el control del camión y continuado su trayecto por la avenida Concordia hasta los límites con el municipio de Apodaca, donde fue detenido por elementos de la policía municipal.

Actualmente, el imputado permanece internado en un Centro de Reinserción Social estatal y quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal, quien determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso.