Cae por atacar a su pareja con arma blanca en Salinas Victoria

El hombre fue detenido por policías municipales como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio tras la agresión a su pareja

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Salinas Victoria tras ser señalado como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio, luego de que presuntamente atacara con un arma blanca a su pareja en un domicilio de la colonia Quadro Residencial.

Los hechos ocurrieron después de que el C4 recibiera un reporte de emergencia. Al arribar al lugar, los oficiales fueron recibidos por una mujer, quien identificó a su pareja, Pablo "N", de 29 años de edad, como la persona que presuntamente la lesionó con un arma blanca.

Tras la acusación, los policías municipales procedieron con la detención del señalado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con violencia contra las mujeres, recordando que las denuncias pueden realizarse de forma anónima mediante los canales oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.