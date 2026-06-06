Cae por asesinar a hombre con quien tenía viejas rencillas

Dictan orden de aprehensión en contra de Adán 'N' por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en abril de 2026, en Salinas Victoria

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron en el municipio de Juárez a un sujeto acusado de asesinar a un hombre en Salinas Victoria.

El presunto asesino fue detenido en calles del municipio de Juárez, Nuevo León, mediante una orden que fue cumplimentada por detectives del grupo de homicidios de la Policía Ministerial.

El sujeto es señalado de atacar junto con dos cómplices, entre ellos una mujer, a un hombre en el fraccionamiento Los Pilares.

La agresión se debió a viejas rencillas y tras el ataque la víctima fue trasladado aún con vida a un hospital donde falleció cinco días después.