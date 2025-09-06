Cae por amedrentar a vecinos con una arma en Salinas Victoria

Tras estos hechos, el hombre fue detenido tras un operativo, donde se le encontró droga con características del cristal y el arma de postas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Vialidad Salinas Victoria detuvieron a un hombre por delitos contra la salud y amenazas en la colonia Fuentes de Castilla segundo sector.

La detención ocurrió luego de que el hombre fuera grabado por cámaras de seguridad amedrentando a vecinos con una arma.

En las imágenes se observa al sujeto bajar de una motocicleta y disparar a la fachada de una casa.

El sujeto fue identificado como Ricardo N, alias “El Güero”, de 35 años de edad.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público quien definirá su situación jurídica.