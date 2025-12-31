Cae pareja vinculada a robo millonario en joyería de Monterrey

El detenido es señalado como probable responsable del robo de aproximadamente 1.5 millones de pesos en mercancía de una joyería en el centro de Monterrey

Policías de Fuerza Civil realizaron la detención de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, logrando además la aseguramiento de joyería presuntamente relacionada con un robo millonario ocurrido en el centro de Monterrey.

Los hechos se registraron sobre la calle Medallones, cruce con calle Delicias, en la colonia Alfonso Reyes, donde los oficiales detectaron a una pareja en actitud evasiva a la autoridad; visualizando que el hombre coincidía con las características físicas para su localización, por lo que decidieron abordarlos.

Las personas detenidas se identificaron ante la autoridad como Ana N. De 38 años y Héctor N. De 40. Durante la inspección preventiva se les localizaron: 27 envoltorios con hierba verde y seca con características de la droga conocida como marihuana, así como bolsas con diversa joyería.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, Héctor N. es señalado como probable responsable del robo de aproximadamente 1.5 millones de pesos en mercancía, registrado el pasado 28 de diciembre en un negocio en el centro de Monterrey, por lo que los objetos asegurados serán analizados para determinar su posible relación con dicho hecho delictivo.

Derivado de lo anterior, la pareja fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las indagatorias correspondientes.