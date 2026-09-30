Cae pareja tras amenazar a conductor por aplicación en Monterrey

Tras recibir las características de los presuntos responsables, los policías implementaron un operativo de búsqueda en la zona de la colonia Loma Larga.

Una pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil luego de que presuntamente amenazara con un arma de fuego a un conductor de aplicación, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con la corporación, los hechos fueron reportados mediante una denuncia anónima, en la que la víctima señaló haber sido amedrentada con una pistola.

Tras recibir las características de los presuntos responsables, los policías implementaron un operativo de búsqueda en la zona de la colonia Loma Larga.

Fue cerca del túnel de la Loma Larga, sobre la avenida Real de San Agustín, donde los uniformados localizaron a una pareja que coincidía con la descripción proporcionada.

Los detenidos fueron identificados como Edgar “N”, de 41 años, y María “N”, de 43.

Durante una inspección, los elementos localizaron un arma corta abastecida, un cargador abastecido y diversos envoltorios que contenían presuntos narcóticos.

La pareja fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.