Cae pareja por robar ropa interior en tienda de Cadereyta

Ambos fueron puestos a disposición por determinación del juez cívico, donde ahora enfrentarán cargos por el delito de robo simple.

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Una pareja fue detenida por robarse mercancía de una tienda de cacería y pesca en pleno centro de Cadereyta.

El negocio donde cometieron el robo se llama, el Gato Casa y Pesca, sitio donde ingresaron los ladrones.

Los detenidos fueron identificados como Deyanira “N”, de 18 años, y Miguel “N”, de 34 años.

La captura la realizó la policía del Grupo de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre la calle 20 de Noviembre, tras haber analizado los videos del negocio donde ambos se observan escondiendo la lencería en su interior de su ropa.

La pareja fue trasladada con el juez cívico quien determinó consignarlos ante la fiscalía y sería un agente del Ministerio Público quien determinaría la situación legal.

Ambos fueron puestos a disposición por determinación del juez cívico, donde ahora enfrentarán cargos por el delito de robo simple.