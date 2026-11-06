Cae pareja por presuntos robos mediante falsas ventas de autos

Los sospechosos publicaban automóviles en grupos de compraventa y citaban a los interesados en puntos específicos para concretar las supuestas operaciones

Una pareja fue detenida por su presunta participación en robos con violencia, luego de engañar a personas interesadas en comprar vehículos que ofrecían a través de redes sociales, en Monterrey y Escobedo.

Se trata de Milton “N” y Lizeth “N”, quienes fueron detenidos este jueves por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, al cumplimentar una orden de aprehensión en la colonia Cumbres Magnolia, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos publicaban automóviles en grupos de compraventa y citaban a los interesados en puntos específicos para concretar las supuestas operaciones.

Sin embargo, al llegar las víctimas, el hombre presuntamente se hacía pasar por policía ministerial y las amenazaba con un arma de fuego, mientras que la mujer las despojaba del dinero que llevaban para la compra, así como de otras pertenencias.

Las autoridades los relacionan con diversos hechos delictivos registrados en Monterrey y Escobedo, donde presuntamente utilizaron el mismo modo de operar.

Ambos son investigados por los delitos de robo con violencia a persona y agrupación delictuosa.