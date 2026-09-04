Cae pareja por más de 20 robos a tiendas en cuatro municipios

Los detenidos estarían relacionados con asaltos a tiendas de conveniencia cometidos durante el último mes en sectores de Guadalupe, Apodaca, Cadereyta y Juárez

Una pareja fue detenida por policías de Guadalupe luego de ser localizada en la colonia El Ranchito, donde presuntamente llevaba droga y una réplica de arma de fuego.

De acuerdo con las autoridades, ambos estarían relacionados con más de 20 asaltos a tiendas de conveniencia cometidos durante el último mes en distintos puntos de Guadalupe, Apodaca, Cadereyta y Juárez.

La detención ocurrió sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el cruce con Israel Cavazos, después de que los agentes recibieran un reporte al 911 sobre la presencia de presuntos distribuidores de droga.

En el sitio ubicaron a un hombre y una mujer que coincidían con las características de personas previamente buscadas por la corporación.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Jair, de 26 años, y Damaris, de 25, a quienes durante una inspección les encontraron 33 dosis de marihuana, una báscula digital y una réplica de arma de fuego de color negro.

Según los registros y las investigaciones de la Policía de Guadalupe, la pareja estaría relacionada con más de 20 robos con violencia a tiendas de conveniencia.

Entre los sectores donde se han registrado hechos similares se encuentran Eduardo Caballero, Misión del Valle, Santa Fe, Valle de Huinalá, Misión Las Flores, Colonial San Miguel, Las Dalias, Cuesta Verde, El Milagro, Los Vitrales y Rincón de San Miguel, entre otros.

La autoridad señala que el modo de operar habría sido similar en los diferentes casos: ambos ingresaban a los negocios aparentando ser clientes y, una vez dentro, el hombre presuntamente utilizaba la réplica de arma para amenazar a los empleados y apoderarse del dinero, para después escapar.

Ángel Jair y Damaris quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en los robos registrados en los cuatro municipios.