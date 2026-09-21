Cae pareja ligada al crimen organizado en Guadalupe

El material incautado, junto con los presuntos delincuentes, fue remitido a las autoridades federales para resolver el caso.

Elementos de la Fuerza Civil detuvieron a un hombre y una mujer señalados como presuntos generadores de violencia vinculados a la delincuencia organizada. La captura ocurrió en el municipio de Guadalupe tras un operativo estratégico derivado de trabajos de inteligencia.

Los detenidos fueron identificados como Ángel “N”, de 32 años, y Damaris “N”, de 28. De acuerdo con las autoridades, investigaciones previas de rastreo de campo habían establecido que la pareja solía merodear de forma constante por la colonia Los Faisanes, segundo sector.

El dispositivo policial interceptó a los sospechosos en el cruce de las calles Cisne y Águila, donde ubicaron un vehículo Nissan Versa que coincidía con las características de la unidad bajo investigación.

Al realizar una inspección al interior del automóvil, los oficiales aseguraron tres cargadores abastecidos, un chaleco balístico, dinero en efectivo y diversos envoltorios de plástico que contenían presuntas drogas.

Tras el decomiso, la pareja y los artículos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Con información de Samantha Treviño.