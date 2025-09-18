Cae pareja en Guadalupe con billetes falsos y droga

Cuando los agentes interceptaron a la pareja les encontraron en la mochila del hombre 12 billetes de 500 pesos apócrifos

Una pareja fue detenida por policías municipales de Guadalupe luego de que les encontraran en su poder billetes falsos y dosis de droga durante una inspección realizada en la colonia Esmeralda.

La intervención ocurrió sobre la calle Petronilo Treviño, en su cruce con la calle Victoria, tras un reporte al 9-1-1 que alertó sobre una discusión en la vía pública entre un hombre y una mujer.

Cuando los agentes interceptaron a la pareja y les indicaron que se les practicaría una revisión, encontraron en la mochila del hombre 12 billetes de 500 pesos apócrifos, con ilustraciones en azul y café, además de varias hojas con impresiones similares que se presume serían utilizadas para falsificación. Junto a estos objetos, llevaba una dosis de una sustancia con características de cristal.

En el caso de la mujer, entre sus pertenencias también se localizó una dosis de la misma droga.

La pareja quedó bajo investigación del Ministerio Público de la Unidad del Centro de Líneas de Investigación Preliminares en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, que determinará la procedencia de los billetes falsos y el posible destino de los mismos.