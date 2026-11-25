La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes

Una pareja fue detenida por la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les encontraran ocho bolsas con hierba verde con características de la mariguana, además son investigados por su probable participación en robos tipo fardero en distintos municipios del área metropolitana.

Los detenidos fueron identificados como Édgar Iván “N”, de 27 años, y María Luisa “N”, de 44, quienes fueron interceptados en el cruce de Segunda de San Francisco y Félix U. Gómez, en la colonia Reforma.

Alerta del C4 permitió localizar la camioneta

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban labores de investigación cuando personal del C4 les alertó sobre una camioneta Pontiac Torrent, color gris plata, con placas de Tamaulipas, presuntamente relacionada con diversos robos.

Minutos después, los uniformados localizaron el vehículo con la pareja a bordo. Al acercarse, observaron varias bolsas con hierba verde en el portavasos, por lo que procedieron a realizar una revisión, en la que localizaron ocho envoltorios con la presunta droga.

Investigan posibles robos en comercios del área metropolitana

Además, las autoridades investigan a la mujer por su probable participación en robos tipo fardero en centros comerciales de Monterrey, Santa Catarina, García, Guadalupe y Pesquería, entre otros municipios.

Según las indagatorias, la mujer presuntamente ingresaba a establecimientos comerciales para sustraer diversos artículos y posteriormente los ofrecía a familiares y conocidas a través de redes sociales.

La camioneta también habría sido utilizada para escapar tras cometer los ilícitos. Incluso, el pasado 22 de octubre, cámaras de videovigilancia de una tienda departamental en la colonia Vista Hermosa captaron el vehículo cuando sus ocupantes escaparon después de ser sorprendidos por guardias de seguridad y dañaron la pluma de acceso al estacionamiento.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.