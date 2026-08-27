Cae pareja con marihuana y cocaína tras operativo en Guadalupe

Una pareja fue detenida en Guadalupe con 15 dosis de presunta marihuana y seis de cocaína en piedra, tras ser sorprendida a bordo de una motocicleta.

Un hombre y una mujer fueron detenidos por policías de Guadalupe luego de ser sorprendidos en posesión de diversos envoltorios con presuntos narcóticos, en la colonia Villa Olímpica.

La movilización se registró después de que el C4 recibiera un reporte sobre la presencia de personas que presuntamente se dedicaban a la venta de droga en este sector del municipio.

Ante la alerta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe desplegaron un operativo de búsqueda sobre la avenida Eloy Cavazos y la avenida San Sebastián.

Durante el recorrido, los uniformados ubicaron una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad y sin las luces principales encendidas. En la unidad viajaban un hombre y una mujer, por lo que los policías les marcaron el alto.

Al realizarles una inspección preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 15 dosis de presunta marihuana y seis dosis de presunta cocaína en piedra.

Los detenidos fueron identificados como Luis Gerardo, de 29 años, y Yamilet, de 26, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

De acuerdo con la corporación policiaca, ambos serían integrantes de una célula del crimen organizado presuntamente dedicada al tráfico de estupefacientes, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si tienen relación con alguna organización delictiva.