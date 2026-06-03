Cae pareja con droga y armas; usan camioneta con placas colgadas

La captura se registró en la colonia Del Norte, cuando policías de Monterrey detectaron una camioneta cuyos ocupantes mostraron actitud sospechosa

Yoko G, de 46 años, y Alma G, de 40, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidas con droga, armas de fuego y un vehículo con placas colgadas, además de ser señaladas por presuntas detonaciones contra viviendas en distintos puntos de la ciudad.

La captura se registró alrededor de las 20:20 horas en el cruce de Ernesto García y avenida Alfonso Reyes, en la colonia Del Norte, cuando elementos de investigación realizaban labores de prevención y detectaron una camioneta Honda Pilot color acero, con placas de Texas, cuyos ocupantes mostraron actitud sospechosa.

Durante la revisión, los policías confirmaron que el vehículo portaba dos placas distintas: la delantera NWX-2563 y la trasera SCK-8085, ambas del estado de Texas.

Además, se estableció que dichas placas habían sido utilizadas previamente en un automóvil Ford Fiesta plata, relacionado con detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la calle Garibaldi, en el centro de Monterrey.

A la pareja se le aseguraron seis bolsas transparentes con hierba verde con características de la marihuana.

En una inspección posterior, dentro del asiento trasero se localizó una mochila tipo mariconera que contenía dos pistolas calibre .22 y .380, tres cargadores abastecidos y 25 cartuchos hábiles, por lo que se procedió a su detención y al aseguramiento del vehículo.

Las autoridades informaron que las mismas placas habrían sido usadas días antes en otro hecho de detonaciones contra una casa en la colonia Contry Los Estanques, al sur de la ciudad, por lo que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer su posible participación en estos ataques.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y puestas a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias correspondientes.