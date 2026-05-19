Cae pareja con autopartes presuntamente robadas en Monterrey

La pareja fue captada por las cámaras de seguridad del C-4 cuando circulaban sobre la avenida Constitución a la altura de Félix U. Gómez.

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A bordo de un vehículo utilizado en robos de auto partes, una pareja fue detenida por la policía de Monterrey.

Alan Gerardo , de 37 años de edad y Ericka Añajandts, de 32 fueron capturados cuando viajaban a bordo de un automóvil tipo Versa.

La pareja fue captada por las cámaras de seguridad del C-4 cuando circulaban sobre la avenida Constitución a la altura de Félix U. Gómez.

Esto generó el despliegue de efectivos municipales ya que el auto tenía reporte de haber sido utilizado en varios robos de auto partes.

Al ser detenidos por los efectivos, la pareja traía en su poder 16 espejos retrovisores y varias dosis de la droga conocida como cristal.

Al llevar a cabo las investigaciones la policía presume que son los mismos que presuntamente llevaron a cabo robos en las colonias Contry, Torremolinos, Vista Hermosa y Cumbres.

El vehículo que grabado por circuitos de seguridad en esas zonas cuando los presuntos delincuentes emprendían la huida.

Los robos fueron ejecutados el primero y 15 de Marzo, así como el 29 de Abril del presente año.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de esa corporación a disposición del Ministerio Público.