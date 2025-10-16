Cae pareja con 50 dosis de droga tras operativo en Guadalupe

Las autoridades implementaron dicho operativo tras el reporte de personas que realizaban actividades ilícitas en la colonia Campestre La Silla.

Un operativo implementado por elementos de la Policía de Guadalupe dejó la captura de un hombre y una mujer con varias dosis de droga en su poder.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Los Cedros y El Peñón, en la colonia Campestre La Silla.

Según información preliminar, las autoridades implementaron dicho operativo tras el reporte de personas que realizaban actividades ilícitas en la zona.

Al realizar la intervención mediante acciones tácticas, los agentes municipales rodearon a la pareja para evitar que escaparan.

Los detenidos fueron identificados como Blanca "N", de 31 años, y Eduardo "N", de 37 años, este último señalado por realizar labores de halconeo.

La pareja llevaba dos mochilas que, al revisarlas, contenían 30 dosis de hierba verde similar a la marihuana y 20 dosis de una sustancia similar al cristal, además de dos cámaras de videovigilancia y una báscula gramera digital.

Los detenidos, que presuntamente son integrantes de un grupo criminal de presencia nacional, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.