Cae pareja con 175 bolsas de droga; viajaban con menores

Una pareja generadora de violencia en Escobedo fue detenida con 175 dosis de droga; viajaban en un auto acompañados de tres menores de edad

Una pareja identificada como generadora de violencia en Escobedo fue detenida por la presunta posesión de 175 envoltorios de droga mientras circulaban junto a tres menores de edad.

Los sospechosos viajaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, sobre la avenida Chocolate, cuando fueron avistados por elementos municipales, de la Guardia Nacional, y de Fuerza Civil.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno tenían la encomienda de ubicar a la pareja en la zona, pues, de acuerdo con reportes de inteligencia, era su área de operación.

Al detenerlos, les encontraron 97 bolsas con marihuana, 75 de cristal, un arma corta abastecida con 14 balas, así como 5 mil pesos en efectivo.

La pareja fue identificada como Ángel, de 33 años de edad, y Alexandra, de 23.

Se informó que los tres menores que viajaban con ellos fueron puestos bajo resguardo para verificar su situación.