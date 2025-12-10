Info 7 Logo
Cae pareja armada al circular a exceso de velocidad por Monterrey

Por: Julieta Guevara

09 Diciembre 2025, 09:11

Oficiales detuvieron a un hombre y una mujer que se trasladaban a gran velocidad por la colonia Argentina, para encontrar un arma de fuego abastecida

Una pareja fue detenida durante la madrugada de este martes en calles de la colonia Argentina, en Monterrey, luego de que elementos de la Policía Municipal les marcaran el alto por circular a exceso de velocidad y localizaran un arma de fuego dentro del vehículo en el que viajaban.

42f9e848-3158-4c20-b819-dbf007069c99.jpg

Los hechos ocurrieron en el cruce de Jesús Urueta y Fabriles, donde los policías detectaron un automóvil Lincoln en color blanco desplazándose a gran velocidad.

9f7d6936-7347-444a-b665-86c1f7ba64c7.jpg

Tras interceptarlo y realizar la revisión correspondiente, los oficiales encontraron al interior un arma de fuego abastecida con 10 cartuchos hábiles.

84ce8416-9c72-422b-b9b3-721ee102542b.jpg

Los detenidos fueron identificados como Cristian Raúl “E.”, de 31 años, y Jennifer Brillith “R.”, de 26.

6f3352a6-ba2e-489b-806b-e93047d3353c.jpg

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

