Trabajador queda prensado de ambas piernas tras caer sobre maquinaria industrial en una empresa del municipio de Santa Catarina.

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Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir un accidente laboral al quedar prensado de ambas extremidades inferiores por maquinaria industrial, en una empresa ubicada en la colonia El Lechugal, en Santa Catarina.

El accidente se registró durante la noche del jueves en la Empresa Industrial Mexicana, localizada en el cruce de las calles Galeana y Guillermo Altamirano.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el empleado se encontraba trabajando sobre una maquinaria cuando, presuntamente, dio un paso en falso y cayó sobre el equipo, quedando prensado de ambas piernas.

Al percatarse de lo ocurrido, sus compañeros activaron el paro de emergencia de la maquinaria y lograron liberarlo.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Santa Catarina, quienes brindaron los primeros auxilios al trabajador e inmovilizaron sus extremidades lesionadas.

Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron al Hospital 21 del IMSS para recibir atención médica.

El área donde ocurrió el accidente quedó acordonada y bajo resguardo de Protección Civil de Santa Catarina, que dará seguimiento al procedimiento correspondiente.