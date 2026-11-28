José Guillermo está presuntamente relacionado con al menos 14 atracos con violencia a tiendas de conveniencia y farmacias

Un hombre identificado como José Guillermo, de 33 años de edad, considerado objetivo prioritario para las autoridades, fue detenido por policías del municipio de Guadalupe, al estar presuntamente relacionado con al menos 14 robos con violencia a tiendas de conveniencia y farmacias.

La detención se realizó mediante trabajos de investigación e inteligencia por parte de elementos de la Policía de Guadalupe, quienes ubicaron al sospechoso sobre la calle Zinc, en la colonia Los Cristales.

De acuerdo con la información proporcionada, al momento de su detención el hombre intentó escapar, sin embargo, fue alcanzado por los oficiales.

Durante una revisión, los uniformados encontraron entre sus pertenencias 30 dosis de presunta marihuana, una báscula y dinero en efectivo.

José Guillermo quedó a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta relación con diversos robos, así como por delitos contra la salud y resistencia de particulares.