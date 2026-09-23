Cae oaxaqueño con droga; lo investigan por robo en Monterrey

El detenido fue identificado como Pedro “N”, de 27 años, originario de Oaxaca, quien fue ubicado en el cruce de las calles Escobedo y Aramberri.

Un joven fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendido con presunta droga y diversos artículos que serían investigados como parte de un robo cometido esta mañana en un negocio del Centro de Monterrey.

El detenido fue identificado como Pedro “N”, de 27 años, originario de Oaxaca, quien fue ubicado en el cruce de las calles Escobedo y Aramberri.

Tras realizarle una revisión, los oficiales le localizaron 10 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Además, el joven es investigado por su posible participación en el robo registrado alrededor en el negocio “Aromaxia”, ubicado en el cruce de Zuazua y Washington.

Según las investigaciones, los responsables quebraron el vidrio de la puerta principal para ingresar al establecimiento y sustraer diversos artículos.

Las características del presunto responsable fueron obtenidas mediante las cámaras de seguridad del negocio y la entrevista con la víctima, una mujer de 42 años.

Al momento de la detención, los policías localizaron a unos metros del lugar diversos objetos ocultos y envueltos en toallas, entre ellos una computadora, perfumes y máquinas nebulizadoras de aromas, que se presume fueron sustraídos del establecimiento.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes.