Al solicitarle el comprobante de compra, la mujer no pudo mostrarlo, por lo que los elementos municipales procedieron con su detención

Una mujer de 55 años fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente robar varias prendas de vestir de una tienda departamental, con un valor de 3 mil 594 pesos, en la colonia Vista Hermosa.

Policías atienden aviso de robo durante el Operativo Buen Fin

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Insurgentes y Bolivia, como parte de los recorridos de vigilancia implementados por el Operativo Buen Fin 2026.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales recibieron un aviso del C4 sobre un robo en proceso, por lo que se trasladaron al establecimiento, donde personal de seguridad les informó que una mujer había salido del negocio sin pasar por las cajas de pago.

Presuntamente ocultaba cuatro mamelucos y dos blusas

La sospechosa, identificada como Elizabeth Cristina “N”, llevaba una bolsa ecológica roja con estampado de la tienda, en la que presuntamente ocultaba cuatro mamelucos y dos blusas.

Al solicitarle el comprobante de compra, la mujer no pudo mostrarlo, por lo que los elementos municipales procedieron con su detención.

La detenida quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.