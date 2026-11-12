Cae mujer con 60 dosis de cristal y cartuchos en Guadalupe

Una mujer fue detenida en Guadalupe con 60 dosis de cristal, un cargador y 27 cartuchos, además de dinero tras denuncia.

Una mujer fue detenida por policías de Guadalupe luego de que presuntamente le encontraran 60 dosis de cristal, un cargador y 27 cartuchos de distintos calibres, durante una intervención en la colonia San Sebastián.

La detenida fue identificada como Corinthia Isela, de 49 años, quien viajaba a bordo de un automóvil Nissan March, en color azul, cuando fue interceptada en el cruce de la avenida Juárez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, la movilización se originó tras un reporte anónimo que alertaba sobre un vehículo con una conductora que presuntamente alteraba el orden en el sector.

Al realizar una inspección, los oficiales localizaron 60 dosis de una sustancia con características similares al cristal, un cargador, 15 cartuchos calibre 9 milímetros y otros 12 calibre .380, además de dinero en efectivo y una báscula digital.

La corporación informó que, de acuerdo con registros policiales, la mujer cuenta con diversas denuncias por presunto fraude, relacionadas con una agencia de viajes que habría operado junto con su hermana y mediante la cual presuntamente ofrecían paquetes para viajar al extranjero.

Tras su detención, Corinthia Isela quedó a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud y por la posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. El vehículo también fue asegurado.