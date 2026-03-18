Cae mujer con 201 envoltorios de droga, en Monterrey

La mujer insultaba a los transeúntes y al ver la presencia de las autoridades toma una actitud sospechosa, por lo que se aproximaron y la revisaron

Cuando insultaba a quienes pasaban por la calle, una mujer fue detenida por la Policía de Monterrey y al revisarla traía 201 envoltorios de diversas drogas.

La mujer fue identificada como Nancy C., de 34 años de edad, y es originaria del Estado de México.

Ella fue detenida en el cruce de las calles Aramberri y Jiménez al filo de las 21:00 horas, en el área del Mesón Estrella.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando observaron a una femenina que insultaba a los transeúntes y al ver la presencia de las autoridades toma una actitud sospechosa, por lo que se aproximan.

Los elementos observaron que la presunta arrojó en la banqueta una mochila en color rosa, así que se procedió a revisarla.

En la inspección le hallaron 201 envoltorios de diversos tipos de droga: 114 bolsas tipo ziploc con una sustancia sólida similar a la cocaína y 87 dosis similares al cristal.

Además, le encontraron 3 mil 380 pesos, una báscula gramera, una bolsa de mujer y un teléfono celular.

Quedó detenida y se investiga a qué se dedica en esa zona del centro de la ciudad.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades.