Cae 'montachoques' que exigía hasta 18 mil pesos a abuelitos

El joven de 26 años habría exigido hasta 18 mil pesos a sus víctimas tras provocar supuestos accidentes viales; dos personas de la tercera edad lo señalaron.

Un joven fue detenido por policías de Monterrey, señalado de participar en los llamados “montachoques” y extorsionar a dos adultos mayores en hechos distintos.

La detención de Luis Ángel “N”, de 26 años, ocurrió este martes alrededor de las 18:40 horas sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, a la altura de la colonia Santa María.

De acuerdo con la autoridad, una mujer de 75 años pidió apoyo a los oficiales luego de que un hombre, que viajaba como copiloto de un Nissan Versa, la siguiera tras un supuesto choque y le exigiera dinero.

La afectada explicó que circulaba en su Chevrolet Silverado cuando sintió un golpe en la parte trasera derecha. Por temor, decidió detenerse en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, donde el joven le habría exigido 18 mil pesos por los supuestos daños.

La mujer contó a las autoridades que no había provocado el accidente y señaló al joven ante los policías, quienes procedieron con su detención.

Posteriormente, las autoridades establecieron que el mismo hombre estaría relacionado con un segundo caso ocurrido un día antes. Un hombre de 62 años relató que, tras un supuesto accidente, fue llevado al mismo estacionamiento y posteriormente amedrentado para que entregara dinero.

La víctima explicó que el responsable le exigía inicialmente 14 mil pesos y por temor, pidió ayuda a su hijo, quien finalmente realizó una transferencia de 11 mil pesos para que el joven se retirara.

Las autoridades investigan ahora si el detenido estaría relacionado con otros casos y la posible participación de cómplices en este tipo de hechos.

La Policía de Monterrey exhortó a los automovilistas que sean víctimas de un posible “montachoques” a solicitar apoyo de inmediato al 911 y presentar la denuncia correspondiente.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.