Cae miembro de banda de asaltatiendas en Guadalupe

Los elementos municipales confiscaron diecisiete dosis de marihuana y dos de cristal al presunto integrante de una banda delictiva local.

Un joven que era buscado por múltiples asaltos a tiendas de conveniencia, y que presuntamente formaba parte de una banda dedicada al robo de negocios, fue detenido en la colonia Niños Héroes, en Guadalupe.

Al momento de su arresto, el presunto ladrón llevaba consigo un chaleco balístico y 19 envoltorios con droga: 17 contenían marihuana, mientras que dos más cristal.

Identificación y labores de inteligencia

Fue identificado como José Guadalupe, de 21 años, quien, de acuerdo con las indagatorias iniciales, sería partícipe de violentos robos.

La Policía municipal lo tenía catalogado como un objetivo prioritario y mantenía una búsqueda activa de él mediante labores de inteligencia.

Ubicación de la captura y puesta a disposición

Se logró su ubicación en el cruce de las calles Juan de la Barrera y 13 de Septiembre.

Una vez capturado, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los enervantes que traía.