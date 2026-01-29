Cae menor por cazar cotorros con resortera y lesionar a policía

Un menor de 15 años de edad fue sorprendido por policías de Monterrey cuando presuntamente usaba una resortera para cazar cotorros de los árboles en el centro

Un menor de 15 años de edad fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de que, presuntamente, utilizara una resortera para cazar cotorros y agrediera a un elemento al lanzarle una piedra que lo lesionó en la frente.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:10 horas de este martes, en el cruce de las calles Padre Mier y Juárez, donde fue detenido el adolescente identificado como Orlando.

De acuerdo con el informe policial, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al menor portando una resortera y apuntando hacia los árboles de la zona, donde se encontraban varios cotorros.

Con el objetivo de evitar que causara lesiones a transeúntes o daños a propiedad ajena, los policías descendieron de la patrulla para acercarse al menor; sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, el adolescente presuntamente apuntó con la resortera hacia uno de ellos y le lanzó una piedra, impactándolo en la frente y provocándole una herida.

Tras la agresión, el menor fue detenido por los oficiales, quienes le decomisaron la resortera que portaba. El oficial lesionado recibió atención médica en el lugar.

Sanciones por cazar y maltratar animales en Nuevo León

En el estado de Nuevo León, las leyes de protección y bienestar animal prohíben el maltrato, crueldad o cualquier acto que cause dolor, sufrimiento o muerte a los animales, lo que incluye capturar o herir aves silvestres como los cotorros sin una causa legítima. La Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León considera estos actos como maltrato y señala que pueden ser sujetos a sanciones administrativas y penales.

Además, quien cometa maltrato o crueldad animal, provocando lesiones o afectando el bienestar de una especie, podrá enfrentar penas de prisión de varios años y multas económicas, según la gravedad del hecho.

Investigación del caso

Las autoridades también investigan al adolescente sobre la presunta forma en que se dedica a cazar cotorros en el centro de la ciudad para luego venderlos, práctica que podría constituir un delito contra la fauna protegida bajo leyes ambientales federales.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades