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Cae menor: para vender droga, fingía reparar auto

Por: Olivia Martínez

01 Octubre 2026, 22:02

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Elementos policiales sorprendieron a un adolescente de dieciséis años que utilizaba una camioneta como fachada para comercializar narcóticos.

Cae menor: para vender droga, fingía reparar auto

Un menor de edad fingía estar reparando una camioneta, pero esa era precisamente la "pantalla" para la venta de drogas.

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Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe ubicaron y detuvieron a un presunto distribuidor, quien aparentaba reparar un vehículo para pasar desapercibido mientras distribuía los narcóticos.

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Una pista llevó a los oficiales hasta el cruce de las calles Alejandrina y Amatista, en la colonia Pedregal de Linda Vista.

Ahí localizaron a Johan, un adolescente de 16 años y, al inspeccionarlo, localizaron en una mochila tipo "mariconera" 30 dosis de cristal y otras 20 de marihuana, además de una camioneta GMC.

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El menor fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.

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