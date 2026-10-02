Cae menor: para vender droga, fingía reparar auto

Un menor de edad fingía estar reparando una camioneta, pero esa era precisamente la "pantalla" para la venta de drogas.
Policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio de Guadalupe ubicaron y detuvieron a un presunto distribuidor, quien aparentaba reparar un vehículo para pasar desapercibido mientras distribuía los narcóticos.
Una pista llevó a los oficiales hasta el cruce de las calles Alejandrina y Amatista, en la colonia Pedregal de Linda Vista.
Ahí localizaron a Johan, un adolescente de 16 años y, al inspeccionarlo, localizaron en una mochila tipo "mariconera" 30 dosis de cristal y otras 20 de marihuana, además de una camioneta GMC.
El menor fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.