Cae menor de 15 años tras persecución con arma en Monterrey

El menor de edad cuenta con antecedentes de robo de motocicletas y se informó que durante la madrugada cometieron varios asaltos a negocios.

Tras una persecución de un vehículo con reporte de robo, un menor de edad fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por la presunta portación de arma de fuego y ataque a instituciones públicas.

El presunto fue identificado como Bayron, de 15 años de edad, quien fue capturado en Bernardo Reyes y Adolfo López Mateos, en la colonia Ferrocarrilera, a las 02:00 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando observan un vehículo Nissan, tipo Versa, en color azul, con placas de circulación RPY-436-C, que fue robado con violencia horas antes, en la colonia Valle Morelos.

Ante esto les piden que se detenga, haciendo caso omiso, agrediendo con disparos de arma de fuego a los oficiales, impactando los balazos en la patrulla.

Los uniformados municipales repelen la agresión y se realiza una persecución, por lo que metros más adelante el vehículo se impacta contra el muro de una bodega en Bernardo Reyes y López Mateos.

Varios hombres descienden del auto y emprenden la huida corriendo, siendo alcanzado uno de ellos en el sitio, mientras que los cómplices logran escapar.

Tras revisar al presunto, se le encuentra a la altura de la cintura un arma de fuego tipo Glock calibre .9 milímetros, con un cargador y ocho cartuchos hábiles.

Las autoridades realizan las actividades ilícitas que ha cometido el detenido, junto a otros cómplices, en la zona norte de la ciudad.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.