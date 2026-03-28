Cae menor con droga tipo cristal; investigan robos a tienda

El detenido, de 16 años, es investigado por su presunta participación en al menos tres robos con violencia a una tienda de conveniencia

Un menor de edad fue detenido en el municipio de Monterrey, luego de que presuntamente le fueran encontradas varias dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal; además, es investigado por su posible participación en diversos robos con violencia a una tienda de conveniencia.

La detención se registró en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Rafael Nájera, en la colonia Pablo A. de la Garza, donde elementos de la Policía de Monterrey realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el informe, los oficiales observaron a un joven que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de la patrulla, lo que motivó que le marcaran el alto para una revisión preventiva.

Tras la inspección, presuntamente le localizaron entre sus pertenencias tres bolsas tipo ziploc que contenían una sustancia sólida similar al cristal, por lo que fue asegurado en el lugar.

El detenido fue identificado como Isidro Israel, de 16 años, quien, según las indagatorias, es investigado por su presunta participación en al menos tres robos con violencia a una tienda ubicada en el cruce de las calles Pípila y Santos Chocano, en la colonia Martínez.

Las investigaciones señalan que los hechos habrían sido cometidos en compañía de otras dos personas, quienes presuntamente utilizaban un arma de fuego para amagar a los empleados y despojarlos de dinero en efectivo y mercancía.

Los robos se habrían registrado en fechas recientes, específicamente el 30 de enero, así como el 8 y 28 de febrero del presente año.

El menor fue trasladado a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer su posible participación en los hechos.