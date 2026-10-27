Cae losa en vivienda de Escobedo y lesiona a trabajador

Al caer la losa, el trabajador quedó atrapado de las piernas, mientras laboraba en la demolición de la estructura de concreto

Un trabajador de 53 años de edad, sordomudo, se accidentó este lunes al caerle una losa en el fraccionamiento Aviana Residencial, en el municipio de Escobedo.

El trabajador, de nombre Antonio Meléndez, laboraba en la demolición de la estructura de concreto, como parte de la remodelación o rehabilitación de una vivienda, en la calle Paloma y Faisán.

Al caer la losa, quedó atrapado de las piernas, y con urgencia se buscó ayuda de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil Municipal llegaron de inmediato, constatando que hubo lesiones y sangrado.

Además, el trabajador también resultó herido en la zona occipital y se quejaba de dolor en la cadera.

De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja lo subieron a la ambulancia rumbo al Hospital Universitario.

En tanto, elementos de Protección Civil Municipal se quedaron en el punto, para resguardar la zona.