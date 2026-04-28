Cae junto con camioneta en desnivel de la Carretera Nacional

Durante varios minutos, el conductor estuvo en riesgo de ser arrollado por los vehículos que transitaban a esa hora de la mañana.

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Una distracción provocó que un conductor perdiera el control del volante y se proyectara hacia un desnivel en la carretera Nacional.

El accidente fue reportado a las 05:30 horas del lunes sobre la lateral de esa ruta frente a la entrada a una colonia privada.

Persona de Protección Civil de Monterrey y elementos de tránsito arribaron al sitio y encontraron al conductor afuera de la camioneta.

Los paramédicos le prestaron los primeros auxilios y descartaron la presencia de lesiones.

Se estableció que presuntamente la camioneta era conducida sobre los carriles de sur a norte de la carretera nacional.

Pero al llegar a la altura de ese sector, el conductor tomó hacia los carriles laterales.

El accidente sobrevino al pasar un bordo y se presume que una distracción provocó que perdiera el control del volante.

La camioneta se proyectó hacia la izquierda y se precipitó en un desnivel de aproximadamente dos metros cayendo sobre los carriles principales.

Durante varios minutos, el conductor estuvo en riesgo de ser arrollado por los vehículos que transitaban a esa hora de la mañana.

Posteriormente el conductor de aproximadamente 40 años de edad sacó varios documentos de la camioneta y se retiró en un auto de alquiler hasta la Estanzuela.