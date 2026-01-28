Cae joven que robó accesorios de un vehículo en colonia Cumbres

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia, cuando un hombre les empezó a hacer señas, ya que le acaban de robar unos lentes del auto

Durante varios días se dedicó a robar auto partes en tres colonias al poniente de la ciudad de Monterrey.

El inculpado fue capturado minutos después de haber cometido un robo en la colonia Cumbres primer sector.

Julio César , 26 años fue interceptado cuando huía corriendo tras cometer un robo tipo cristalazo.

El inculpado fue capturado en el cruce de las calles Rangel Frías y Paseo de los estudiantes.

Al ser interceptado el detenido fue reconocido por el afectado de ser el sujeto que le robó del interior de una camioneta unos lentes.

El presunto responsable fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la mencionada corporación.

Trascendió que el sujeto al ser investigado, se estableció que es el mismo que en las últimas semanas cometió por lo menos seis robos de autopartes.

Trascendió que operaba en las colonias Residencial Lincoln, cumbres primero y segundo sector, así como encumbres Élite.

El inculpado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades en torno a los hechos.

Los objetos que logró robar de varios automóviles en esos sectores podrían ser recuperados por las autoridades.

Para cometer

Los robos destrozaba los cristales de las ventanas o forzaba los espejos laterales.