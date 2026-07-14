Cae joven por robar celular y cartera a chofer de aplicación

La detención de Anderson Jesús se registró la madrugada del domingo en Fidel Velázquez y Golfo Pérsico, en el Fraccionamiento Bernardo Reyes

Un servicio solicitado a través de una aplicación de transporte terminó en un asalto durante la madrugada de este lunes en el Fraccionamiento Bernardo Reyes, donde un joven de 19 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey como presunto responsable del robo.

Los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Fidel Velázquez y Golfo Pérsico, cuando un conductor de plataforma, de 33 años de edad, acudió a recoger a un usuario que había solicitado un viaje mediante una cuenta nueva.

De acuerdo con el informe de la Policía de Monterrey, al llegar al punto de encuentro el pasajero presuntamente sacó un cuchillo con el que amenazó al conductor para obligarlo a entregar su teléfono celular y su cartera.

Tras el robo, la víctima, quien conducía un automóvil Kia color rojo, observó una patrulla que realizaba un recorrido de vigilancia por la zona y solicitó auxilio inmediato a los oficiales.

Con la información proporcionada por el afectado y el señalamiento directo del presunto responsable, los elementos municipales iniciaron su búsqueda y lograron darle alcance a unas calles del lugar de los hechos.

El detenido fue identificado como Anderson Jesús B., de 19 años de edad, quien fue asegurado por los oficiales para posteriormente ser trasladado ante el Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el joven quedó a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

Asimismo, la Policía de Monterrey indicó que ya se realizan investigaciones para establecer si el detenido pudiera estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la ciudad.