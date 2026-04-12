Cae joven por posesión de droga y arma en la Rubén Jaramillo

Una joven fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey tras ser señalada por la presunta posesión de un arma de fuego y diversas dosis de una sustancia con características de la mariguana, en hechos registrados en la colonia Rubén Jaramillo.

La captura se llevó a cabo en el cruce de Privada Edison y Santos Degollado, donde los uniformados detectaron a una mujer en actitud sospechosa, lo que derivó en una inspección preventiva que permitió el aseguramiento de los objetos mencionados.

¿Cómo fue detectada la joven por policías de Monterrey?

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaban labores de vigilancia cuando observaron a una femenina recargada en un poste, aparentemente fumando un cigarro con contenido de dudosa procedencia.

Al aproximarse, los oficiales percibieron un olor fuerte característico de una sustancia prohibida, lo que motivó una revisión conforme a los protocolos de seguridad. Durante la inspección, se detectó que la mujer portaba una bolsa en colores negro, gris y café.

¿Qué le aseguraron durante la revisión en Rubén Jaramillo?

En el interior de la bolsa, los policías localizaron 20 envoltorios de plástico transparente que contenían una hierba verde con características similares a la mariguana, además de un arma de fuego tipo escuadra.

Tras el hallazgo, los elementos procedieron a la detención de la joven, quien fue identificada como Lashmy Alejandra O., de 21 años de edad.

¿Qué ocurrió tras la detención de la joven?

Luego de su aseguramiento, la detenida fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en la ciudad.