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Cae joven por delitos sexuales contra menor en Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez

27 Marzo 2026, 15:09

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El detenido enfrenta cargos por violación, abuso sexual y corrupción de menores, por hechos ocurridos en 2025 contra una víctima de 13 años

Cae joven por delitos sexuales contra menor en Guadalupe

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Brayan Alexis “N”, de 21 años, acusado de delitos sexuales contra una adolescente.

La captura se realizó en calles de la colonia Rincón de los Sabinos, en Guadalupe, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

El detenido enfrenta cargos por violación, abuso sexual y corrupción de menores, por hechos ocurridos en 2025 contra una víctima de 13 años.

Actualmente se encuentra internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control.

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