Cae joven de 15 metros y termina con fractura expuesta

Por: Esmeralda Valdez 07 Septiembre 2026, 17:42 Compartir

La mujer de aproximadamente 20 años fue trasladada con vida al Hospital Universitario tras sufrir una caída en la avenida Sendero Divisorio

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El reporte de la caída de una mujer desde una altura aproximada de 15 metros movilizó a diferentes corporaciones de auxilio hasta la avenida Sendero Divisorio, en el municipio de Escobedo. La víctima es una joven de aproximadamente 20 años, quien resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha, a la altura de la tibia y el peroné. Paramédicos de Escobedo acudieron al lugar y, tras brindarle los primeros auxilios, realizaron su traslado de emergencia al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la joven ni se ha informado oficialmente sobre su estado de salud. Afortunadamente, la mujer fue trasladada con vida al hospital, donde continúa bajo atención médica.