Cae joven con un kilo de marihuana durante operativo en Monterrey

La detención ocurrió tras una persecución en Indeco Naranjo; el paquete estaba oculto dentro de una caja que simulaba contener una secadora.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, tras presuntamente portar un paquete con un kilo de hierba verde con características similares a la marihuana, en la colonia Indeco Naranjo.

La captura de Luis Fernando V., de 30 años de edad, se registró a las 22:35 horas, en el cruce de avenida Ruiz Cortines y Jacarandas.

De acuerdo con la corporación, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron al joven, quien al notar la presencia de los policías emprendió la huida. Tras indicarle que se detuviera sin que obedeciera, fue asegurado metros adelante.

Durante la revisión, los uniformados localizaron una bolsa roja con el logotipo de una tienda de conveniencia. Dentro, había una caja de cartón que simulaba contener una secadora, pero en su interior se encontraba un paquete encintado con la hierba verde. El contenido arrojó un peso total de un kilogramo.

La Policía de Monterrey informó que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo implementada por la administración municipal para fortalecer la seguridad y disminuir delitos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la corporación, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.