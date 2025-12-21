Cae joven con más de un centenar de dosis de drogas en Guadalupe

Al percatarse sobre la presencia de la policía en calles de la colonia Nuevo Almaguer, el presunto delincuente fue interceptado durante el operativo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil detuvieron a un joven en la colonia Nuevo Almaguer en el municipio de Guadalupe, durante un operativo de vigilancia.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes detectaron a un individuo en el cruce de las calles Piedra Lumbre y Gorrión, el cual intentó huir al notar la presencia policial, siendo interceptado e identificado como Henry “N” de 21 años.

Tras la detención, se realizo un revisión por parte de los oficiales, quienes aseguraron 53 bolsas con hierba verde con características de la marihuana y 50 dosis de una sustancia similar al cristal, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.