Cae joven con droga; lo investigan por nueve asaltos a tiendas

Entre los atracos se encuentra uno ocurrido la madrugada del sábado 8 de agosto, en la colonia Terminal, donde presuntamente sustrajo una gaveta con dinero.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de sustancias con características de marihuana y cristal, además de que es investigado por su presunta participación en al menos nueve asaltos a tiendas de conveniencia.

La detención de Miguel Ángel "N" ocurrió alrededor en el cruce de 13 de Septiembre y Luis G. Urbina, en la colonia Martínez, cuando los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte, el joven intentó correr al observar la presencia de los policías, por lo que fue seguido e interceptado.

Durante una revisión, los elementos localizaron 11 bolsas de plástico: cinco contenían hierba verde con características similares a la marihuana y seis una sustancia sólida con características de cristal.

Además, durante las investigaciones se estableció que el joven presenta características similares a las de una persona relacionada con nueve robos a tiendas de conveniencia registrados en distintos puntos de Monterrey.

Entre los atracos se encuentra uno ocurrido durante la madrugada del pasado sábado 8 de agosto en la colonia Terminal, donde presuntamente sustrajo una gaveta con dinero.

También se le relaciona con otros robos que ocurrieron en las colonias Acero, Modelo, Cementos y Privada Pinos, donde presuntamente utilizaba un arma blanca para amenazar a empleados de diversas tiendas de conveniencia.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los robos y definir su situación jurídica.