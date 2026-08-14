Cae joven con droga; lo investigan por nueve asaltos a tiendas

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de sustancias con características de marihuana y cristal, además de que es investigado por su presunta participación en al menos nueve asaltos a tiendas de conveniencia.
La detención de Miguel Ángel "N" ocurrió alrededor en el cruce de 13 de Septiembre y Luis G. Urbina, en la colonia Martínez, cuando los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia.
De acuerdo con el reporte, el joven intentó correr al observar la presencia de los policías, por lo que fue seguido e interceptado.
Durante una revisión, los elementos localizaron 11 bolsas de plástico: cinco contenían hierba verde con características similares a la marihuana y seis una sustancia sólida con características de cristal.
Además, durante las investigaciones se estableció que el joven presenta características similares a las de una persona relacionada con nueve robos a tiendas de conveniencia registrados en distintos puntos de Monterrey.
Entre los atracos se encuentra uno ocurrido durante la madrugada del pasado sábado 8 de agosto en la colonia Terminal, donde presuntamente sustrajo una gaveta con dinero.
También se le relaciona con otros robos que ocurrieron en las colonias Acero, Modelo, Cementos y Privada Pinos, donde presuntamente utilizaba un arma blanca para amenazar a empleados de diversas tiendas de conveniencia.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los robos y definir su situación jurídica.