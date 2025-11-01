Cae joven con droga en Santa Catarina tras insultar a policías

De acuerdo con el reporte, el joven mostró una actitud agresiva e intentó escapar, por lo que fue asegurado por los oficiales

Un joven identificado como Luis Alejandro “N” de 23 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina luego de insultar a policías municipales durante un recorrido de vigilancia en la colonia Hacienda El Palmar.

De acuerdo con el reporte, el joven mostró una actitud agresiva e intentó escapar, por lo que fue asegurado por los oficiales.

Tras una inspección, se le encontró una cangurera negra con bolsas que contenían presunta marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.